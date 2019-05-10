Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 10 мая. /ТАСС/. Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее сообщалось о четырех погибших и еще четырех пострадавших в аварии.

"Установлено, что 9 мая, около 21:40, на проспекте Циолковского города Дзержинска водитель автомобиля иностранного производства не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с троллейбусом. В результате ДТП 21-летний водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля в возрасте от 20 до 22 лет погибли, трое граждан, двое из которых находились в троллейбусе, госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), ведется следствие.