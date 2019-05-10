Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило в отношении продюсера телеграм-канала Mash Михаила Кумброва уголовное дело об использовании подложного документа, сообщили ТАСС в пятницу в правоохранительных органах Москвы.

Ранее задержание своего сотрудника, работавшего над сюжетом о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, подтвердил Mash. В телеграм-канале, однако, заявили, что он не имел при себе поддельных документов.

"Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. На основании этих документов попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета", - сказал источник. По его словам, в отношении задержанного возбуждено дело по ст. 327 УК РФ ("Использование подложного документа").

Собеседник агентства не уточнил, какие именно документы предъявил сотрудник Mash. Издание РБК писало, что речь идет о поддельном бланке запроса Генпрокуратуры.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.