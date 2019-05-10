В Подмосковье мужчина случайно выстрелил в сына из пневматического ружья

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мужчина случайно выстрелил из пневматического ружья в своего восьмилетнего сына в Орехово-Зуевском районе Московской области, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"В деревне Смолево в доме на Школьной улице отец, перезаряжая пневматическое ружье, по неосторожности выстрелил в живот своему восьмилетнему сыну. Мальчик госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили, что в деревне Смолево госпитализировали ребенка 2010 года рождения.