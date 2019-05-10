Бывшему главному архитектору Ростовской области Полянскому продлили домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону на месяц продлил домашний арест бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому. Об этом ТАСС в пятницу сообщила его адвокат Фатима Какалия.

Полянского подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Советский районный суд города заключил его под стражу до 10 апреля, затем его перевели под домашний арест, срок которого истекает 10 мая.

"[Домашний] арест продлили еще на месяц, до 10 июня", - сказала Какалия.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил Полянского от должности. С 2009 по 2011 год Полянский был главным архитектором города - директором департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, с 2011 года занимал должность заместителя министра территориального развития, архитектуры и градостроительства - главного архитектора Ростовской области.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.