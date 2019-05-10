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Более 80 человек оказывают помощь жителям аула в Карачаево-Черкесии, пострадавшим от ливня

Ранее там ввели режим ЧС

ЧЕРКЕССК, 10 мая. /ТАСС/. Более 80 человек помогают жителям аула Эльбурган Карачаево-Черкесии в ликвидации последствий подтопления ливнем. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава администрации Абазинского района Мухаджир Ниров

"По итогам обхода у нас имеется план аварийно-восстановительных работ. Согласно данному плану, идет полностью работа по очистке улиц, по очистке домов от ила, там порядка 40 домовладений. Жителям оказывается помощь сотрудниками республиканского управления по ГО и ЧС, администрации района и поселка в количестве 82 человека. И работает семь единиц техники", - отметил собеседник ТАСС.

Как сообщалось ранее, ливень, прошедший в ауле Эльбурган Карачаево-Черкесии, привел к подтоплению 40 домовладений, введен режим ЧС. Подтопление вызвано сходом селей после обильных дождей и сильных порывов ветра до 20 м/с.

Теги
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