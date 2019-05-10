Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА, 10 мая. /ТАСС/. Автомобильная авария произошла на трассе в Республике Марий Эл, в результате два человека погибли и трое пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном УГИБДД МВД по республике.

"ДТП произошло 10 мая в Медведевском районе на 33-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск. Водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортным средством, в результате чего совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Два человека погибли и трое получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

По информации ГИБДД, управлявшая автомашиной женщина и две пассажирки, одна их которых 11-летняя девочка, доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции.