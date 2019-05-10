Ливень и град нанесли ущерб четырем селам Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. В результате ливневых дождей с градом и образовавшиеся впоследствии селевых потоков в четырех селах Гумбетовского района Дагестана пострадали около 150 га многолетних насаждений, погибло 50 голов крупного рогатого скота . Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Хаджимурад Магомедов.

"В населенных пунктах Нижний Инхо, Верхний Инхо, Килятль и Читль от града и ливня, по предварительным данным, пострадало более 150 га многолетних насаждений. Урожай текущего года косточковых потерян. В результате селевых потоков унесло КРС в количестве 50 голов", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что пострадавшим сельхозпроизводителям будет оказана помощь.

По его словам, наибольший урон стихия нанесла людям в селе Нижнее Инхо. "Селевой поток, который пронесся по центральной улице населенного пункта, унес ... пять легковых машин и восемь мотороллеров", - добавил он, отметив, что человеческих жертв нет.

Ранее селевой поток, сошедший в четверг на высокогорное село Нижний Инхо Гумбетовского района Республики Дагестан, унес пять автомобилей и 30 голов крупного рогатого скота. При администрации района создана рабочая группа по ликвидации последствий стихии.