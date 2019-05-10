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СМИ: в Японии автобус упал с 10-метровой высоты

По данным телеканала NHK, 14 человек пострадали

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Автобус с туристами упал в пятницу с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма в центре главного острова страны Хонсю. Как сообщил телеканал NHK, 14 человек пострадали, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

В автобусе находились 19 пассажиров старше 50 лет, которые собирались участвовать в туристическом походе по горам. Во время остановки на парковке водитель вышел из машины и, вероятно, не поставил ее на ручник.

В результате автобус съехал с площадки. Все пострадавшие госпитализированы, водитель арестован.

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