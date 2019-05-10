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В Башкирии микроавтобус опрокинулся в кювет

Двух пассажиров госпитализировали

УФА, 10 мая. /ТАСС/. Микроавтобус Ford Transit опрокинулся в кювет на трассе в Башкирии. Двух его пассажиров доставили в больницу для осмотра. Об этом в пятницу сообщается на сайте республиканского управления ГИБДД.

"Авария произошла около полудня на 17-м км автодороги Кашкалаши - Шарлык - Янышево. По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автобусом Ford Transit, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

После аварии мужчину и женщину доставили в больницу для осмотра. Подробности ДТП уточняются.

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