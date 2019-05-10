Пожар на нефтебазе в Киргизии локализован

БИШКЕК, 10 мая. /ТАСС/. Начавшийся в пятницу пожар на нефтебазе в областном центре Киргизии городе Джалал-Абад локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Пожар на нефтебазе, расположенной на улице Шерматова в городе Джалал-Абад, локализован", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на месте возгорания "продолжаются ликвидационные мероприятия".

Как сообщило ранее киргизское МЧС, в тушении пожара были задействованы 10 пожарных расчетов, а также техника департамента водных ресурсов. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники МВД, гражданской защиты и министерства здравоохранения.

В целях безопасности были эвакуированы примерно 2 тыс. жителей. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.