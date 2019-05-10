На трассе Пермь - Екатеринбург водитель насмерть сбил пешехода

ПЕРМЬ, 10 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля Lada сбил на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург пешехода, который после происшествия умер на месте. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"На 109-м км автодороги Пермь - Екатеринбург водитель автомобиля Lada допустил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, шел по середине проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

По информации МВД, водитель скрылся с места аварии, но сотрудникам ГИБДД удалось его задержать, по данному происшествию проводится проверка.