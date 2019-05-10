Полиция Аргентины задержала основного подозреваемого в нападении на депутата

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Аргентины задержали основного подозреваемого в нападении на депутата Эктора Оливареса и его помощника Мигеля Ядона. Об этом сообщила в пятницу министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

"Полиция провинции Энтре-Риос задержала одного из нападавших Хуана Хосе Фернандеса, которого мы вычислили вчера. Он пытался сбежать в Уругвай", - написала она в Twitter.

Подозреваемый был взят под стражу в городе Консепсьон-дель-Уругвай. В общей сложности к настоящему моменту аргентинская полиция задержала по этому делу пять человек.

В четверг двое преступников выстрелили в Оливареса и Ядона у здания парламента. Помощник законодателя скончался на месте. Депутат был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Согласно основной версии правоохранительных органов, основной целью нападавших был Ядон.