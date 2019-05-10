В Омске горят два частных дома

ОМСК, 10 мая. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м охватил два частных дома в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"Поступило сообщение о пожаре в частном доме. На момент прибытия первых пожарных подразделений горел частный дом на улице Тельмана. Огонь перешел на второй дом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дома находятся в частном секторе в окружении других частных строений, существует угроза перехода огня на третий дом. В тушении задействованы 34 человека и семь единиц техники.