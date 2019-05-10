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THR: в США раскрыли убийство режиссера 34-летней давности

По данным портала, это удалось сделать с помощью анализа образцов ДНК

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Анализ образцов ДНК позволил агентам ФБР найти и задержать человека, подозреваемого в совершении 34 года назад жестокого убийства, жертвой которого стал голливудский режиссер. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал The Hollywood Reporter.

По данным портала, 52-летний Эдвард Хиэтт был арестован в четверг в штате Северная Каролина по подозрению в убийстве 57-летнего Барри Крэйна, режиссера, снимавшего телевизионные шоу Dallas (1978-1991), The Incredible Hulk (1977-1982) и Wonder Woman (1975-1979). Основанием для ареста послужили результаты анализа образцов ДНК, собранных еще в 1985 году на месте преступления.

Согласно полученной The Hollywood Reporter информации, окружная прокуратура Лос-Анджелеса уже предъявила Хиэтту обвинение в убийстве. Его выдача в Калифорнию из штата Северная Каролина произойдет в ближайшие дни.

Отвечая на вопросы журналистов вскоре после ареста, Хиэтт утверждал, что ничего не помнит о событиях 34-летней давности, поскольку в то время употреблял наркотики.

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