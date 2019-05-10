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В Йошкар-Оле эвакуировали посетителей двух торговых центров из-за сообщений о бомбе

На месте работают специалисты

ЙОШКАР-ОЛА, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников в двух торговых центрах в Йошкар-Оле из-за анонимных сообщений о заложенной бомбе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

"Наши подразделения выезжали по двум адресам - в торговый центр "Елка" и "Планета мебели", поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, прошла эвакуация", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе МВД Республики Марий подтвердили ТАСС, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту двух ТЦ. "Анонимные сообщения сейчас проверяются, на месте работают специалисты всех служб, паники нет", - сказали в пресс-службе.

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