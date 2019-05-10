NY Post: изображавшая богатую наследницу мошенница приговорена к тюремному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Окружной суд Манхэттена приговорил Анну Сорокину, выдававшую себя за богатую наследницу из Германии, к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет за мошенничество. Об этом сообщила в четверг газета New York Post. Жюри присяжных ранее признало ее виновной по 8 из 10 пунктов обвинения, в том числе по самому серьезному из них - попытке получить обманным путем банковский кредит на $22 млн.

Сорокина, представлявшаяся Анной Делви, наследницей состояния в €60 млн, проживала в США в элитных отелях, посещала дорогие рестораны и одевалась в дорогих магазинах, а также пыталась убедить банк предоставить ей кредит на создание элитного клуба на Манхэттене.

По данным газеты, Сорокина продолжала играть избранную роль даже в нью-йоркской тюрьме "Райкерс", и, в частности, убедила стилиста Анастасию Уокер подготовить ей шикарный наряд для судебного заседания, а также заключила соглашение на съемки телесерии о ее похождениях.

"Я потрясена масштабами обмана, к которому прибегала обвиняемая, тем лабиринтом лжи, который они создала для того, чтобы проводить свои мошеннические операции", - привела газета высказывания судьи Дайаны Кизел перед вынесением приговора. По словам судьи, Сорокина вместо подготовки к судебному заседанию, на котором был оглашен приговор, "была озабочена тем, кто будет играть ее роль в программах Netflix или HBO - в сериалах, которые, как говорят, уже готовятся".

Однако в тюрьме штата, отметило издание, Сорокиной уже не придется одеваться в дизайнерские наряды: ей будут положены армейские зеленые брюки или юбка и белая майка.