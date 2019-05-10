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В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Семерых из них доставят в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Девять человек, включая троих детей, пострадали в аварии с участием двух маршрутных автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в 17:35 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на Старопетергофском проспекте, при столкновении двух маршрутных автобусов ПАЗ различные травмы получили девять пассажиров, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи, из девяти человек, обратившихся к медикам, в больницу на обследование доставят семь человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, все получили легкие травмы.

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