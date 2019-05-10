Артиллерийские снаряды и мину времен войны нашли в Пушкинском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Два артиллерийских снаряда и минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

"10.05.2019 по адресу Пушкинский район, Софийский бульвар, д. 3 была обнаружена минометная мина времен ВОВ. По адресу Пушкинский район, ул. Новодеревенская, на территории садоводства, были обнаружены два артиллерийских снаряда времен ВОВ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что боеприпасы вывезли военнослужащие Западного военного округа, они будут утилизированы.