В Казани упала стрела башенного крана

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Стрела башенного крана упала в Казани в результате обрыва троса при демонтаже. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 16:22 [мск] в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан" поступило сообщение о падении стрелы у башенного крана по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, строительство жилого комплекса. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-6 установлено, что при проведении подготовки к демонтажу башенного крана произошел обрыв троса, в результате чего стрела башенного крана провисла", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.