В Мексике неизвестные обстреляли автобус с работниками федеральной тюрьмы

МЕХИКО, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные в пятницу открыли огонь по автобусу с надзирателями федеральной тюрьмы в Мексике. Жертвами нападения в районе Пуэнте-де-Истла в штате Морелос стали четыре человека, еще как минимум двое получили ранения, сообщило новостное агентство Quadratin.

Власти приступили к расследованию обстоятельств нападения. Задержать его участников по горячим следам не удалось. Известно, что группа преступников передвигалась на легковом автомобиле с номерами штата Герреро. Вскоре после совершения нападения они оставили эту машину и подожгли ее.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация на федеральном уровне продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

В начале апреля этого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью. Он также сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы улучшить положение в сфере безопасности.