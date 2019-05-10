Пассажир в Домодедово пытался провезти в Лондон предмет, похожий на мину

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти в Лондон в качестве сувенира предмет, напоминающий мину времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"10 мая в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что в багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники транспортной полиции сняли пассажира с рейса и доставили в дежурную часть для проверки. Мужчина пояснил, что перевозил полый корпус от мины времен Великой Отечественной войны в качестве сувенира и опасности он не представляет. "Выявленный предмет у гражданина изъят, так как является предметом, запрещенным к перевозке", - сообщили в полиции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, аэропорт работает в штатном режиме.