Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Красноярске

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате столкновения легковой машины с автобусом в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В Красноярске водитель автомашины BMW совершил касательное столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями Mazda 6 и Volkswagen, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Нефаз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП погиб водитель BMW. Его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. "Семь пассажиров автобуса получили травмы, они направлены в больницы", - сообщили в ГИБДД.