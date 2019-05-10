Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Клен" на северо-востоке Москвы не подтвердилось

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сообщение о минировании торгового центра "Клен" на северо-востоке Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили здание торгового центра "Клен" в Староватутинском проезде, дом 14. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. По его словам, взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. Из здания на время проверки эвакуированы порядка 1000 человек.

Это уже второй за вечер торговый центр, который проверяли на наличие взрывных устройств. Ранее в оперативные службы поступило сообщение о угрозе взрыва в кинотеатре в торговом центре "Бум" на улице Перерва. На время проверки из кинотеатра были эвакуированы 70 человек, угроза оказалась ложной.