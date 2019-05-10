СМИ: четыре человека погибли в результате взрыва в столице Колумбии

БОГОТА, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел днем в пятницу в одном из домов в западной части города. Известно, что четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Сообщается, что в результате взрыва повреждения получили автомобили, проезжавшие мимо здания.

В настоящее время район, где произошел инцидент, перекрыт, на месте работают пожарные и медики. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.