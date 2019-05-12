Лесные пожары в России продолжают действовать на площади более 44,2 тыс. га

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Лесные пожары на территории 18 российских регионов действуют на площади свыше 44,2 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана". За минувшие сутки потушено 155 лесных пожаров.

"На 00:00 мск 11 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 54 лесных пожара на площади 44 тыс. 235 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае - 17. От четырех до шести очагов оставалось в Курганской, Иркутской областях, Забайкальском крае. На тушении задействовано 3,6 тыс. человек, 835 единиц техники.

Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шести субъектах РФ: на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в районах Челябинской, Иркутской областей, Красноярского края, Республики Тыва. Особый противопожарный режим введен в 51 субъекте, сообщает пресс-служба.