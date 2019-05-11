Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае. Об этом сообщили журналистам в субботу в региональном управлении МЧС России.

"Для оказания помощи в проведении поисковых мероприятий 9 мая в район поисков была направлена группа спасателей", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, вечером 8 мая на реке Амур в районе острова Киори Комсомольского района Хабаровского края перевернулся катер, на котором находились четыре рыбака. Сообщение об этом поступило в МЧС 9 мая.

За два дня спасатели вместе с полицейскими обследовали 211 км местности, береговой линии реки. Поиски результатов не дали и будут продолжены, отметили в МЧС.