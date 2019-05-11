Бутину перевели из тюрьмы Александрии

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Осужденная в США россиянка Мария Бутина, которая отбывает тюремный срок, была переведена из тюрьмы города Александрия (штат Вирджиния), где находилась до настоящего времени. Об этом в пятницу сообщил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Я связался с руководством тюрьмы, ее там нет. Пока неизвестно, куда ее перевели", - заявил он.

Ранее в федеральном Бюро тюрем заявили ТАСС, что россиянка будет временно оставаться в СИЗО города Александрии, пока ожидает перевода в федеральную тюрьму. Бутина выйдет на свободу 5 ноября.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

