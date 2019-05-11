СМИ: летевший из Грузии Ан-12, посаженный ВВС Индии, отпустили после досмотра

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Грузовой самолет Ан-12, который летел из Тбилиси в Нью-Дели через пакистанский город Карачи и был принудительно посажен в пятницу индийскими ВВС на аэродроме в Джайпуре, отпущен после тщательного досмотра. Как сообщает в субботу информационное агентство PTI, члены экипажа самолета были допрошены полицией, был обследован его груз, расследование продлилось несколько часов. Ничего подозрительного найдено не было и экипажу разрешили продолжить полет.

"Этот самолет не следовал маршруту, который был санкционирован Службой управления воздушным движением, не отвечал на радиозапросы индийских служб. Так как самолет вошел в индийское воздушное пространство со стороны незапланированного пункта, дежурные перехватчики противовоздушной обороны были срочно отправлены к этому неизвестному самолету", - цитирует агентство сообщение пресс-службы ВВС. Истребители заставили сесть подозрительный борт в Джайпуре.

Индийские СМИ ранее назвали самолет грузинским, поскольку он следовал из Тбилиси. Однако, как сообщает на сайте издание India Today, после посадки выяснилось, что самолет Ан-12 принадлежит Украине. Какой именно груз перевозил самолет и кому он предназначался, не сообщается.

Для операции по перехвату подозрительного грузового борта были задействованы два истребителя Су-30МКИ, которые заставили Ан-12 сесть в Джайпуре. Индийские власти предупреждают всех авиаперевозчиков строго следовать правилам и указаниям индийских служб управления воздушным движением, учитывая напряженную обстановку, сложившуюся в регионе, отмечают СМИ.