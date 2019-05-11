СМИ: в Японии семь школьников пострадали при падении навеса от солнца

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере семь школьников младших классов города Кагамииси доставлены в субботу в госпиталь с травмами после того, как на них во время спортивных состязаний рухнул тяжелый навес от солнца. Он был сбит мощным порывом ветра, сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, в результате инцидента могут быть и другие пострадавшие.

Город Кагамииси расположен на северо-востоке острова Хонсю, где с пятницы установилась жаркая погода, характерная для разгара лета. Во многих местах термометр показывает почти 30 градусов по шкале Цельсия. Резкое повышение температуры, отмечает NHK, сопровождается неожиданными резкими порывами ветра.