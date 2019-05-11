Два человека погибли в ДТП в Новгородской области

ТАСС, 11 мая. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли в результате ДТП с мотоциклом в Новгородской области. Еще одного участника аварии доставили в больницу. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного управления ГИБДД.

"11 мая в 03:08 мск на 3-м км автодороги Ефремово - Высоцкое (Чудовский район области) водитель - 15-летний подросток, житель Санкт-Петербурга, управляя мотоциклом Motoland (без водительских прав), не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель-подросток и пассажир [23 года] скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажир - молодой человек 1999 года рождения с различными травмами доставлен в Чудовскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, все участники аварии приехали в область на дачу из Санкт-Петербурга. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что погибшие и пострадавший ехали на мотоцикле без шлемов. Употребляли ли они алкоголь установит экспертиза, добавил представитель пресс-службы ведомства.