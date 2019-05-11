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Пять человек, среди которых четверо подростков, пострадали в ДТП на Ставрополье

Виновный в аварии водитель за последние два года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Автомобиль опрокинулся в Красногвардейском районе Ставропольского края. В результате аварии пять человек получили травмы. Среди них четверо подростков.

Как сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД, авария произошла в ночь на субботу. "Водитель автомашины Hyundai Solaris выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. Пять человек, из которых четверо несовершеннолетних (14-17 лет), с различными травмами доставлены в районную больницу", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

За рулем автомобиля находился 20-летний водитель, его проверяют на возможное состояние опьянения. Выяснилось, что за последние два года молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП организовали проверку, а также привлекли инспекцию по делам несовершеннолетних.

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