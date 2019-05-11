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На границе с Крымом задержали украинца с кортиком

По словам мужчины, оружие ему подарили

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Гражданина Украины, который пытался незаконно провезти в Крым кортик, задержали на границе России. Оружие изъяли, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"При пересечении российско-украинской границы в автомобильном пункте пропуска "Джанкой" задержан мужчина, пытавшийся провезти в Крым холодное оружие. [При проверке на границе] гражданина Украины 1974 года рождения в перемещаемом им багаже обнаружили предмет, по внешним признакам схожий с холодным оружием - кортик с маркировкой завода "ЗИК". Необходимо отметить, что пассажирскую таможенную декларацию с указанием сведений о перемещаемом грузе, а также какие-либо разрешительные документы на него гражданин Украины не предоставил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по словам мужчины, кортик ему подарили.

"В настоящее время кортик изъят для проведения криминалистической экспертизы, а также исследования на предмет принадлежности к вещам, имеющим культурную либо историческую ценность", - добавили в ведомстве.

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