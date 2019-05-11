Более 6 тыс. человек остались без электроэнергии в Дагестане после схода селя

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Цунтинском районе и на Бежтинском участке Дагестана после сходя селя. Без электричества остались порядка 6,1 тыс. человек, сообщает в субботу ГУ МЧС по республике.

"Поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии в населенных пунктах Цунтинского района и Бежтинского участка Республики Дагестан. В результате под отключение электроэнергии частично попадают два муниципальных образования (Цунтинский район, Бежтинский участок) - 2030 абонентов с населением 6110 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, отключение энергоснабжения произошло в субботу в 10:44 мск, планируется, что к 18:00 аварийно-восстановительные работы будут завершены.

В пресс-службе "Дагестанской сетевой компании" пояснили, что причиной происшествия стал сход селевого потока, который подмыл опору линии электропередачи. На месте работает бригада энергетиков, задействовано четыре единицы техники.

9 мая в результате сильных ливней с градом пострадал также Гумбетовский район республики. В четырех населенных пунктах, по предварительным данным, были частично разрушены 111 домов. Селевые потоки, образовавшиеся после дождей, смыли в реку Андийское Койсу 12 автотранспортных средств. А ущерб сельхозугодьям оценивается в 36 млн рублей.