СК на транспорте начал проверку после жесткой посадки самолета в Оренбурге

ТАСС, 11 мая. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после жесткой посадки пассажирского Boeing 737 авиакомпании Nordwind в аэропорту Оренбурга. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из сообщений СМИ получена информация о жесткой посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind в аэропорту Оренбурга. По данному факту проводится проверка, следователями запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и приборов контроля полета", - сообщили в пресс-службе.

Борт №529, выполнявший рейс Москва - Оренбург приземлился вовремя, но в обратном направлении вылетел позже более чем на 2 часа, в 14:30 вместо 12:10, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.