Четырех человек спасли в Якутии из труднодоступной местности

ТАСС, 11 мая. Спасатели нашли и доставили вертолетом в село Зырянка в Якутии четырех человек, 9 мая оказавшихся в труднодоступной местности в 40 км от ближайшего населенного пункта. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС по республике.

"Девятого мая на ЕДДС Верхнеколымсокого района поступило телефонное сообщение о том, что в 40 км от села Угольное на речке Зырянка сломались два грузовика, два человека пошли пешком, один из них повредил ногу. Двое остались на месте, у людей нет продуктов вокруг много медвежьих следов <…> 11 мая на поиски из Зырянки вылетел вертолет "Полярных авиалиний" со спасателями, фельдшером и проводником. Поисковой группой были обнаружены и спасены четыре человека, все доставлены в село Зырянка, пострадавшему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что ранее на поиски был направлен вездеход, но из-за большой воды и плохой дороги спасатели не смогли добраться до людей.