В Башкирии возбудили дело после нападения на полицейских

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Башкирии в отношении трех местных жителей после нападения на полицейских. Об этом в субботу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой республиканского МВД.

По данным полиции, "в отдел МВД РФ по Мелеузовскому району поступило сообщение об обращении в центральную районную больницу с телесными повреждениями 27-летней жительницы города Мелеуза, для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия прибыли сотрудники полиции".

"Подозреваемого в совершении преступления, 22-летнего местного жителя, полицейские обнаружили в подъезде одного из домов в компании двух знакомых. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе общения с полицией данные молодые люди повели себя агрессивно и оказали неповиновение стражам порядка. Пресекая незаконные действия нетрезвых граждан, двое полицейских получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Правонарушителей доставили в отдел полиции, где в отношении них были составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ.

Кроме того, в полиции сообщили, что материалы в связи с нападением на полицейских передали в СУ СК по республике, которое возбудило уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В отношении задержанного 22-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении травм жительнице Мелеуза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.