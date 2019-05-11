Порядка 100 человек привлекли к восстановлению аула в Карачаево-Черкесии после ливня

ЧЕРКЕССК, 11 мая. /ТАСС/. Порядка 100 местных жителей, спасателей и представителей администрации занимаются восстановлением аула Эльбурган Карачаево-Черкесии после подтоплений, вызванных ливнями. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации района.

"Привлечены к ликвидации последствий 97 человек, в том числе 67 человек из местного населения, 15 представителей аварийно-спасательной службы, 15 работников администрации района. Все дороги очищены, автомобильное движение проходит в штатном режиме", - пояснил собеседник.

Как сообщалось, ливень, прошедший в ауле Эльбурган Карачаево-Черкесии, привел к подтоплению нескольких домов и порядка 40 дворовых территорий, введен режим ЧС. Подтопление вызвал сход селей после обильных дождей. В ауле проходит очистка дворов и подвалов, вывозят принесенный селем мусор, решается вопрос о возможных компенсациях жителям, чье имущество было повреждено.

"Готовим документацию по подворьям, пострадавшим от стихии. В ближайшие дни будем передавать все документы в управление по делам гражданской обороны, будет решаться вопрос [по возможным выплатам компенсаций]", - отметили в администрации.