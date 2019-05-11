Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Татарстане из-за задымления

ТАСС, 11 мая. Задымление стало причиной эвакуации 235 человек из гостиницы "Татарстан" в Казани. Об этом говорится в субботу в сообщении, распространенном пресс-службой Главного управления МЧС по Татарстану.

"В 17:08 поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы "Татарстан" в Казани по ул. Пушкина, 4. До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация организовала эвакуацию 216 гостей и 19 человек персонала", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки на шестом этаже здания, возгорания не было. Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.