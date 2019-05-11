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Мощный взрыв прогремел в районе производства пиротехники в штате Мехико

Сведений о пострадавших не поступало

МЕХИКО, 11 мая. /ТАСС/. Взрыв прогремел в субботу в районе мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Об этом сообщило муниципальное управление общественной безопасности в Facebook.

На фотографиях с места происшествия видно, что над ним поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами трагедии стали не менее 42 человек, десятки пострадали.

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