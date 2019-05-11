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СМИ: в Киеве из-за сообщения о бомбе эвакуированы аэропорт и несколько торговых центров

Все объекты проверяют группы взрывотехников

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киева в субботу после сообщения о заложенных взрывных устройствах эвакуировали один из столичных аэропортов и несколько магазинов. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

"Сегодня на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании в Киеве аэропорта "Жуляны" и ряда супермаркетов", - говорится в сообщении. По данным украинских СМИ, эвакуация также проведена в двух торговых центрах и ряде супермаркетов Киева. Все объекты проверяют группы взрывотехников и кинологов.

Как сообщает местное издание "Информатор", с января по май этого года в Киеве зафиксировано 247 сообщений о "минировании". В частности, в пятницу специалистам пришлось обследовать мэрию города и еще 27 объектов, среди которых оказались мосты, больницы и жилые дома. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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