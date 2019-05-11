На западе Украины раскольники заблокировали дом священника канонической церкви

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) в субботу заблокировали дом священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится на территории Свято-Николаевского храма в селе Скобелка Волынской области. Об этом сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

"В Скобелке сторонники ПЦУ заблокировали дом священника УПЦ, который находится на территории захваченного ранее храма. Не имея никаких судебных решений, активисты требуют от священника с семьей покинуть дом. Прямо сейчас они не впускают внутрь наших людей. Не исключен рейдерский захват жилья", - написал он на странице в Facebook.

В пресс-службе Волынской епархии 9 марта сообщали, что раскольники совершили рейдерское нападение на Свято-Николаевский храм. Они потребовали от настоятеля отдать ключи от храма и подсобных помещений. В епархии подчеркивали, что местные власти произвели изменение юрисдикции церкви без учета мнения прихожан.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. В октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.