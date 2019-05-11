Два ребенка погибли из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"00:30 мск Каменский район, поселок Чистоозерный, получена информация о взрыве бытового газа в двухэтажном 16-квартирном жилом доме. Эвакуированы два человека, доставлены в центральную городскую больницу, по оперативным данным, погиб один человек. На базе школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

В результате взрыва произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. "Под завалами рухнувшей после хлопка газа кровли могут находиться люди, поскольку обрушение произошло над двумя квартирами, в которых зарегистрированы девять человек", - сказали в ведомстве.

Всего эвакуировано 12 человек, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского. "У нас только одна пострадавшая, бабушка, в тяжелом [состоянии]. Один труп ребенка, девять лет, там, на месте начали разбирать завалы", - сказали ТАСС в приемном отделении больницы.

Позднее стало известно о гибели еще одного человека. Как рассказали в главке, "один человек (девочка 2010 года рождения) скончался в карете скорой помощи".

В новость были внесены изменения — добавлены подробности (02:37 мск и 02:59 мск), добавлена информация о смерти второго человека (03:20 мск)