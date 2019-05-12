Два жителя Камчатки на перевернутой лодке шесть дней гребли до берега с помощью лопаты

ТАСС, 12 мая. Два жителя Камчатского края смогли догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, трое мужчин на резиновой моторной лодке вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону Усть-Камчатска. В 150 км от краевого центра их лодка перевернулась.

"Двум из них удалось зацепиться за ее борт и забраться на маломерное судно. Шесть дней они дрейфовали в океане, затем им удалось с помощью лопаты догрести до берега. Мужчины смогли дозвониться в службу спасения и сообщить о произошедшем - как выяснилось позднее, с собой у них был непромокаемый телефон", - рассказали в ведомстве.

Спасатели обнаружили мужчин, проверив около 50 км берега, и доставили их в Петропавловск-Камчатский.

"Кроме того, спасатели проверили акваторию в районе происшествия, однако поиски третьего мужчины результатов не дали", - добавили в пресс-службе.