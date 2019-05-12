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СМИ: пассажирское судно пропало на реке в Малайзии

Точных данных о находившихся на борту не поступало, спасатели ведут поиски

СИНГАПУР, 12 мая. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция развернута в воскресенье на востоке Малайзии, где пропало пассажирское судно. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел в субботу на реке в центре штата Саравак, расположенного на острове Калимантан.

На данный момент, указывает издание, точных данных о находившихся на борту не поступало. Детали случившегося также неизвестны, в том числе маршрут судна.

В то же время отмечается, что об инциденте, который произошел в субботу днем, спасатели получили информацию только в воскресенье утром, незамедлительно начав поиски.

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Малайзия
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