СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Каменском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Каменском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника, на месте работают следователи и криминалисты, они осматривают место происшествия, допрашивают жильцов дома. "В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация", - добавили в пресс-службе.

Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждены семь квартир, в том числе три разрушены. По последним данным МЧС, погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали двое, в том числе в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина.

Существует угроза обрушения в здании, в связи с чем работа спасателей осложнена. Сейчас дом отключен от газоснабжения. Конструкции здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П", который направлен на место происшествия.