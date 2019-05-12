Комиссия изучит подготовку пилотов сгоревшего Superjet к управлению в ручном режиме

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево рассматривает среди версий недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме Direct Mode [в ручном режиме]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет перешел в ручной режим управления после того, как в него попала молния. "Предположительно, из-за короткого замыкания после попадания молнии из строя вышли автоматические системы управления лайнером (автопилот)", - сказал источник, отметив, что работа по установлению причин катастрофы продолжается.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших находятся в больницах.