В Самаре эвакуировали 20 человек из-за пожара в жилом доме

САМАРА, 12 мая. /ТАСС/. Двадцать человек были эвакуированы из-за пожара в одноэтажном доме барачного типа в Самаре. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В 09:45 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме барачного типа в поселке Рубежный Куйбышевского района. Прибывшим пожарно-спасательным подразделением объявлен второй - повышенный ранг вызова. Из здания были эвакуированы 20 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главка, горит кровля, площадь возгорания увеличилась со 100 до 300 кв. м. "В 10:56 на площади 300 кв. метров объявлена локализация. Пострадавших нет", - сообщает региональный главк.

В тушении задействованы 88 человек, 25 единиц техники.

В новость в 10:32 мск добавлена информация о локализации возгорания