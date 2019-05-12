Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

САМАРА, 12 мая. /ТАСС/. Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В 11:35 [объявлена] полная ликвидация", - сказано в сообщении.

Пожар возник утром в воскресенье в частном одноэтажном доме в поселке Рубежный Куйбышевского района. Прибывшим пожарно-спасательным подразделением был объявлен второй - повышенный ранг вызова. Из здания эвакуированы 20 человек.

Ранее сообщалось, что горит кровля на площади 100 кв. метров. Затем площадь увеличилась до 300 кв. метров. На ликвидацию пожара привлекались 88 человек и 25 единиц техники.