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Обновлено 

СМИ: в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ произошло несколько взрывов

По данным телеканала Al Mayadeen, пожар возник на нескольких танкерах, находящихся в доках порта
Вид на порт эмирата Эль-Фуджайра AP Photo/Kamran Jebreili, архив
Описание
Вид на порт эмирата Эль-Фуджайра
© AP Photo/Kamran Jebreili, архив

ТАСС, 12 мая. Несколько взрывов произошло в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По их информации, сильные взрывы прогремели в порту Эль-Фуджайры рано утром в воскресенье.

Как сообщает телеканал, пожар возник на нескольких танкерах, находящихся в доках порта. По имеющимся данным, от 7 до 10 нефтеналивных судов охвачены огнем.

Отмечается, что над портом замечены американские и французские военные самолеты.

Других подробностей телеканал не приводит.

В новость были внесены изменения (11:57 мск) - добавлены подробности

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