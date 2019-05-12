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Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье

В МЧС сообщили, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем

СТАВРОПОЛЬЕ, 12 мая. /ТАСС/. Малолетний ребенок погиб во время возгорания автомашины в селе Казьминское Ставропольского края, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

"12 мая 2019 в 09:37 произошел пожар в автомобиле ВАЗ 2107, площадь пожара 3 кв. м. Погиб ребенок 2017 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что первоначальной версией пожара в автомобиле, который произошел в селе Казьминское Кочубеевского района, является неосторожное обращение с огнем.

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